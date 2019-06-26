Ляшко показал европейцам, что украинцы не сдадутся, - Логвинский

Жесткое выступление одного из делегатов в ПАСЕ Олега Ляшко во время скандального ночного заседания не переломило ход событий, но дало понять европейцами, что украинцы настроены бороться. Об этом на своей странице в Facebook написал другой член делегации, в прошлом и.о. президента ассамблеи Георгий Логвинский.

Политик опубликовал видео, где Ляшко сравнивает ПАСЕ с Госдумой России, представляя поправку к резолюции.

"Олег Ляшко - не политик в классическом смысле. Он не прячет правду за вежливыми формулировками, когда речь идет о судьбе его страны. Его слова во время рассмотрения поправок к резолюции о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы превращается в Госдуму РФ - жесткие. Увы, они не изменили решения делегатов. Но они показали тем, кто обменял принципы на деньги, что украинцы не собираются мириться с предательством, верить туманным обещаниям и сдаваться", - написал депутат.

Логвинский, который отказался участвовать в заседаниях ПАСЕ вместе с Ляшко и другими членами украинской делегации, высказал убеждение, что рано или поздно украинцы туда вернуться.

"Уверен, рано или поздно мы вернемся в ПАСЕ. После того, как вернемся в Крым и на Донбасс. После нашей победы", - заверил Логвинский.