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Ляшко показал европейцам, что украинцы не сдадутся, - Логвинский

Новости » Политика    26.06.2019 - 20:40
Ляшко показал европейцам, что украинцы не сдадутся, - Логвинский
Фото: Георгий Логвинский (OpenUkraine.org)

Логвинский уверен, рано или поздно Украина вернется в ПАСЕ

Жесткое выступление одного из делегатов в ПАСЕ Олега Ляшко во время скандального ночного заседания не переломило ход событий, но дало понять европейцами, что украинцы настроены бороться. Об этом на своей странице в Facebook написал другой член делегации, в прошлом и.о. президента ассамблеи Георгий Логвинский.

Политик опубликовал видео, где Ляшко сравнивает ПАСЕ с Госдумой России, представляя поправку к резолюции.

"Олег Ляшко - не политик в классическом смысле. Он не прячет правду за вежливыми формулировками, когда речь идет о судьбе его страны. Его слова во время рассмотрения поправок к резолюции о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы превращается в Госдуму РФ - жесткие. Увы, они не изменили решения делегатов. Но они показали тем, кто обменял принципы на деньги, что украинцы не собираются мириться с предательством, верить туманным обещаниям и сдаваться", - написал депутат.

Логвинский, который отказался участвовать в заседаниях ПАСЕ вместе с Ляшко и другими членами украинской делегации, высказал убеждение, что рано или поздно украинцы туда вернуться.

"Уверен, рано или поздно мы вернемся в ПАСЕ. После того, как вернемся в Крым и на Донбасс. После нашей победы", - заверил Логвинский.  

 

Олег Ляшко – не политик в классическом смысле. Он не прячет правду за вежливыми формулировками, когда речь идет о судьбе...

Опубліковано Георгієм Логвинским Середа, 26 червня 2019 р.

 

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