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Ляшко показав європейцям, що українці не здадуться, - Логвинський

Новини » Політика    26.06.2019 - 20:40
Ляшко показав європейцям, що українці не здадуться, - Логвинський
Фото: Георгій Логвинський (OpenUkraine.org)

Логвінський впевнений, рано чи пізно Україна повернеться в ПАРЄ

Жорсткий виступ одного з делегатів ПАРЄ Олега Ляшка під час скандального нічного засідання не переломило хід подій, але дав зрозуміти європейцями, що українці налаштовані боротися. Про це на своїй сторінці в Facebook написав інший член делегації, в минулому в. о. президента асамблеї Георгій Логвинський.

Політик опублікував відео, де Ляшко порівнює ПАРЄ з Держдумою Росії, представляючи поправку до резолюції.

"Олег Ляшко - не політик в класичному сенсі. Він не ховає правду за ввічливими формулюваннями, коли йдеться про долю країни. Його слова під час розгляду поправок до резолюції про те, що Парламентська асамблея Ради Європи перетворюється в Держдуму РФ - жорсткі. На жаль, вони не змінили рішення делегатів. Але вони показали тим, хто обміняв принципи на гроші, що українці не збираються миритися зі зрадою, вірити туманним обіцянкам і здаватися", - написав депутат.

Логвинський, який відмовився брати участь у засіданнях ПАРЄ разом з Ляшко та іншими членами української делегації, висловив переконання, що рано чи пізно українці туди повернутися.

"Впевнений, рано чи пізно ми повернемося в ПАРЄ. Після того, як повернемося в Крим і на Донбас. Після нашої перемоги", - запевнив Логвинський.

 

Олег Ляшко – не політик в класичному сенсі. Він не ховає правду за ввічливими формулюваннями, коли мова йде про долю...

Опубліковано Георгієм Логвинским Середа, 26 червня 2019 р.

 

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