Ляшко об ослаблении карантина: тревога о новой вспышке является постоянной

Министерство здравоохранения тревожится относительно возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в Украине после ослабления карантина. Однако отмечают также положительную работу украинских медиков.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

В частности, в Минздраве с осторожностью ожидают возможных непредвиденных последствий после запуска метрополитена и общественного транспорта в украинских городах.

"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, сколько мы оцениваем все потенциальные риски... Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, было оправдано", - сказал Ляшко.

Санитарный врач отметил также, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами.

"Коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло", - подчеркнул он, добавив, что новых вспышек можно избежать, если граждане будут придерживаться рекомендаций и определенных ограничений.

"Если все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, система здравоохранения должна справляться", - резюмировал Ляшко.

Отметим, начиная с 22 мая, украинское правительство ослабило карантин и разрешило работу транспорта в Украине. Уже с 25 мая возобновил работу метрополитен. А с 30 мая к открытию готовятся торгово-развлекательные центры и гостиницы.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 мая остается 7 областей, где еще не готовы ослаблять карантин.