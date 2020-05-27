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Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина

Новости » Общество     27.05.2020 - 13:00
Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Области не соответствуют критериям, по которым проводят оценивание

В Украине по состоянию на 27 мая 7 регионов не готовы к ослаблению карантина. Области не соответствуют критериям, по которым проводят оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщается, к ослаблению карантина не готовы 7 регионов. В частности, это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавирус, из них 321 человек инфицировавшегося в течение минувших суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабление карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины карантинобласти
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