Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина

Области не соответствуют критериям, по которым проводят оценивание
В Украине по состоянию на 27 мая 7 регионов не готовы к ослаблению карантина. Области не соответствуют критериям, по которым проводят оценивание.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как сообщается, к ослаблению карантина не готовы 7 регионов. В частности, это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавирус, из них 321 человек инфицировавшегося в течение минувших суток.
Ранее РБК-Украина сообщало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабление карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.
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Автор: Андрей Козловский