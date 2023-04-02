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Ляшко: Одним із завдань МОЗ є розширення доступності до ліків для жителів сіл

Фото: Глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Одним із завдань Міністерства охорони здоров'я сьогодні є збільшення доступності до лікарських засобів у сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

"Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє швидше поширювати технології у віддалені населені пункти", - зазначив посадовець.

Ляшко розповів про стратегію МОЗ на найближчий час. За його словами, пріоритет - вирішити питання, щоб:

  • повідкривалися аптечні пункти в сільській місцевості;
  • фельдшери, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах, могли відпускати лікарські засоби і "гасити" рецепти;
  • з’явилися мобільні аптечні пункти, які можуть приїжджати у визначений час у визначений населений пункт і дозволяти людям “погасити” цей рецепт;
  • були створені вендингові апарати, які будуть видавати так само за рецептом.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Єдине, що до паперового рецепту додався електронний.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я України