Ляшко: Одним із завдань МОЗ є розширення доступності до ліків для жителів сіл

Одним із завдань Міністерства охорони здоров'я сьогодні є збільшення доступності до лікарських засобів у сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Ляшко розповів про стратегію МОЗ на найближчий час. За його словами, пріоритет - вирішити питання, щоб:

"Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє швидше поширювати технології у віддалені населені пункти", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Єдине, що до паперового рецепту додався електронний.

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