Ляшко: Одним із завдань МОЗ є розширення доступності до ліків для жителів сіл
Фото: Глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Одним із завдань Міністерства охорони здоров'я сьогодні є збільшення доступності до лікарських засобів у сільській місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
"Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє швидше поширювати технології у віддалені населені пункти", - зазначив посадовець.
Ляшко розповів про стратегію МОЗ на найближчий час. За його словами, пріоритет - вирішити питання, щоб:
- повідкривалися аптечні пункти в сільській місцевості;
- фельдшери, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах, могли відпускати лікарські засоби і "гасити" рецепти;
- з’явилися мобільні аптечні пункти, які можуть приїжджати у визначений час у визначений населений пункт і дозволяти людям “погасити” цей рецепт;
- були створені вендингові апарати, які будуть видавати так само за рецептом.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Єдине, що до паперового рецепту додався електронний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.