Ляшко: Одной из задач Минздрава является расширение доступности лекарств для жителей сел

Одной из задач Министерства здравоохранения сегодня является увеличение доступности к лекарственным средствам в сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Ляшко рассказал о стратегии Минздрава на ближайшее время. По его словам, приоритет - решить вопрос, чтобы:

"Мы запустили электронный ресурс, который в дальнейшем позволяет быстрее распространять технологии в отдаленные населенные пункты", - отметил чиновник.

Напомним, в Украине с 1 апреля 2023 года не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. Единственное, что к бумажному рецепту прибавился электронный.

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