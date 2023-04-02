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Ляшко: Одной из задач Минздрава является расширение доступности лекарств для жителей сел

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Воскресенье 02 апреля 2023 04:19
Ляшко: Одной из задач Минздрава является расширение доступности лекарств для жителей сел Фото: Глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Одной из задач Министерства здравоохранения сегодня является увеличение доступности к лекарственным средствам в сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Мы запустили электронный ресурс, который в дальнейшем позволяет быстрее распространять технологии в отдаленные населенные пункты", - отметил чиновник.

Ляшко рассказал о стратегии Минздрава на ближайшее время. По его словам, приоритет - решить вопрос, чтобы:

  • открывались аптечные пункты в сельской местности;
  • фельдшеры, работающие в фельдшерско-акушерских пунктах, могли отпускать лекарственные средства и "тушить" рецепты;
  • появились мобильные аптечные пункты, которые могут приезжать в определенное время в определенный населенный пункт и позволять людям "погасить" этот рецепт;
  • были созданы вендинговые аппараты, которые будут выдавать так же по рецепту.

Напомним, в Украине с 1 апреля 2023 года не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. Единственное, что к бумажному рецепту прибавился электронный.

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Олег Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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