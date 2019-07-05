Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Ляшко хочет выиграть "бой за украинскую землю"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обещает заставить государство контролировать использование земель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

"Сначала иностранные латифундисты приобретут паи за бесценок, затем истощают почвы техническими культурами, не соблюдают севообороты, и в погоне за высокой урожайностью использовать убийственные гербициды. Так будет продолжаться несколько лет, а уже через некоторое время колодцы будут отравлены пестицидами, трава на пастбищах превратится в горелую солому, пчелы вымрут, коров негде будет выпасать, а живописные реки превратятся в безрыбную пустыню. И такое будущее готовит для нашего села и для нашей страны Зеленский", - подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ подчеркнул: распоряжаться землей должны именно украинцы, а не иностранцы, потому что украинцы живут на своей земле, заботятся о ней и ценят каждую ее сотку.

"Украинский селянин должен хозяйничать на украинских полях, а не предатели, гнилая душа которых не стоит и грудки нашего чернозема. Поэтому мы отстаиваем дотации для фермеров, чтобы обеспечить для них максимально дешевые кредиты на приобретение сельхозтехники, выгодные условия аренды паев через Государственный земельный банк, который будет выкупать землю по высоким рыночным ценам, прямые и честные дотации на скот. Эти дотации должны идти не агрохолдингам и олигархам, которые потом покупают вертолеты, яхты и самолеты, а единоличникам и обычным фермерам. Мы заставим государство контролировать использование земель, чтобы было что оставить потомкам. И мы будем бороться до последнего вздоха и выиграем бой за украинскую землю!", - подытожил Ляшко.