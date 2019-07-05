Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Ляшко хоче виграти "бій за українську землю"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко обіцяє змусити державу контролювати використання земель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

"Спочатку іноземні латифундисти придбають паї за безцінь, потім виснажать ґрунти технічними культурами, не дотримуватимуться сівозміни, і в гонитві за високою урожайністю використовуватимуть вбивчі гербіциди. Так триватиме кілька років, а вже через певний час колодязі будуть отруєні пестицидами, трава на пасовиськах перетвориться на горілу солому, бджоли вимруть, корів ніде буде випасати, а мальовничі ріки перетворяться на безрибну пустелю. І таке майбутнє готує для нашого села і для нашої країни Зеленський", - підкреслив Ляшко.

Лідер РПЛ наголосив: розпоряджатися землею мають саме українці, а не іноземці, бо українці живуть на своїй землі, дбають про неї та цінують кожну її сотку.

"Український селянин має господарювати на українських ланах, а не запроданці, гнила душа яких не коштує і грудки нашого чорнозему. Тому ми виборюємо дотації для фермерів, щоб забезпечити для них максимально дешеві кредити на придбання сільгосптехніки, вигідні умови оренди паїв через Державний земельний банк, який викуповуватиме землю за високими ринковими цінами, прямі і чесні дотації на худобу. Ці дотації повинні йти не агрохолдингам і олігархам, які потім купують вертольоти, яхти і літаки, а одноосібникам і звичайним фермерам. Ми змусимо державу контролювати використання земель, щоб було що залишити нащадкам. І ми боротимемось до останнього подиху та виграємо бій за українську землю!", - підсумував Ляшко.