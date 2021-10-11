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Ляшко о новой волне коронавируса в Украине: началась раньше, чем ожидали

Автор: Анастасия Рокитна

Нынешняя волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздаве. По своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Голосу Америки".

Сейчас одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область, сообщил он. Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях.

"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", - объяснил министр.

Нынешняя волна началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, отметил Ляшко.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - заявил глава Минздрава.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус