Ляшко назвал возвращение России в ПАСЕ "страсбургским сговором"

Фото: Олег Ляшко (из открытых источников)

Ляшко записал видеообращение к украинцам

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Олег Ляшко назвал "страсбургским сговором"". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Радикальной партии Ляшко.

Как известно, за резолюцию, которая открывает двери к возвращению России в ПАСЕ, проголосовали 118 евроделегатов, против – 62. По данным пресс-службы, лидер Радикальной партии до поздней ночи пытался убедить депутатов Ассамблеи, что до вывода войск из Крыма и Донбасса и освобождения заложников снимать с России санкции нельзя. Именно этого касались его правки, которые ПАСЕ проигнорировала, пишут в РПЛ.

"Я не ошибся, мы точно находимся в Парламентской ассамблее Совета Европы, а не в Госдуме России? Потому что именно такие правки не поддерживают в Госдуме. Напомню, шестеро представителей будущей российской делегации, которые будут здесь после принятия резолюции, голосовали за аннексию Крыма. И в президиуме будет сидеть представитель России. В президиуме грузинского парламента российский представитель уже сидел - и чем это закончилось?", - спросил Ляшко у коллег в ПАСЕ.

Политик поблагодарил нескольких десятков "спартанцев", в том числе, и представителей Великобритании, которые отчаянно боролись против ценностного падения Ассамблеи, и "пристыдил" лоббистов России.

"Коллеге из Швейцарии не нравятся наши правки. А как вы хотели? Молча принять решения, которые изменяют принципам и ценностям Совета Европы? Нет, терпите! Слушайте всю правду до конца! Мне чрезвычайно стыдно за то, что здесь происходит. Мне стыдно за себя, что я член этого учреждения. Я больше сюда не приеду и не буду здесь работать. Мне стыдно за вас и я уверен, что стыдно будет и вашим детям!", - сказал народный депутат.

После голосования за резолюцию Ляшко вышел из здания Ассамблеи и записал видео-обращение, в котором отметил, что сделал все для защиты чести Украины, и возмутился, что в такой ответственный день в ПАСЕ не было украинского президента, которого выбрали украинцы для защиты их интересов.

Стразбурзька заговор произошло не только за агрессивную имперскую Россию, не только за продажность и цинизм европейцев, но и за непрофессионализм и бездействие нынешней власти и персонально Зеленского, который ничего не сделал, чтобы предотвратить российском реванша. Украинская делегация должна выйти из ПАСЕ. Мы обязательно вернемся после нашей победы! Опубликовано Олегом Ляшко Понедельник, 24 июня 2019 г.

"Этот крах европейских ценностей стал возможным, в том числе, и из-за непрофессиональной, безответственной, безынициативной украинской власти. Зеленский ничего не сделал, чтобы остановить реванш Москвы. Во время последних визитов он принял за надлежащее заявления в Берлине и Париже о том, что российская делегация должна вернуться. Сегодня мы сделали все, чтобы защитить честь Украины. Но сегодня в ПАСЕ президент Украины Зеленский должен был бы громко высказать свое слово против российского реванша, против экспансии, против российского блицкрига. Он не нашел времени, чтобы приехать, возможно, снова ел шаурму", - возмутился Ляшко.

Из Страсбурга лидер РПЛ обратился к народным депутатам и призвал их принять решение о выходе украинской делегации с ПАСЕ.

"Сейчас украинской делегации нечего делать в ПАСЕ. Поэтому я обращаюсь к украинскому парламенту с требованием принять решение и выйти из этой организации. Сегодня она потеряла всякую ценность и способность представлять и защищать интересы украинцев. Мы вернемся сюда после нашей победы. Я в это верю так же, как верю в победу Украины!", - подытожил Ляшко.

Напомним, в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против России украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.