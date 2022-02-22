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Ляшко назвал условия для отмены карантина уже весной

Автор: Каролина Гайдук

В Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения. Виктор Ляшко заявил, что украинцам нужно еще немного подождать до отмены карантина и масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, для отмены карантинных ограничений потребуется, чтобы 70% населения были вакцинированы полным курсом, и бустерную дозу получили все, кто в этом нуждается.

"Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена и жить без ограничений", - заявил он.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 56 тысяч человек. При этом еще днем ранее количество суточных прививок составляло 17 тысяч.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, Кабинет министров планирует изменить правила в "оранжевых" и "зеленых" зонах карантина в весенне-летний период. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал 21 февраля на селекторном совещании.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКарантинКоронавирусПандемия коронавируса