Ляшко назвал условия для отмены карантина уже весной

В Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения. Виктор Ляшко заявил, что украинцам нужно еще немного подождать до отмены карантина и масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.