Ляшко назвал количество заболевших туберкулезом в Украине

Фото: больница (flickr)

На сегодня в Украине более 14 тысяч человек лечится от туберкулеза. Только за сентябрь зарегистрировано 1 322 новых случаев туберкулеза.

Об этом сообщил государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По словам Ляшко, туберкулез требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества.

Он отметил, что в нормативно-правовые акты планируются изменения для обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом. В частности, это бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2020 году в связи с коронокризисом ситуация с туберкулезом ухудшилась. Борьба против туберкулеза оказывается под угрозой.

Напомним, в Министерстве здравоохранения предлагают увеличить тариф на лечение туберкулеза до 33 тысяч гривен.