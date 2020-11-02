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Ляшко назвав кількість захворілих на туберкульоз в Україні

Україна, Понеділок 02 листопада 2020 01:35
Ляшко назвав кількість захворілих на туберкульоз в Україні
Фото: больница (flickr)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні в Україні понад 14 тисяч людей лікується від туберкульозу. Лише за вересень зареєстровано 1 322 нових випадків туберкульозу.

Про це повідомив державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

За словами Ляшка, туберкульоз потребує уваги та системного підходу до протидії його поширення зі сторони державних інституцій та організацій громадянського суспільства.

Він зазначив, що у нормативно-правові акти плануються зміни для забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг для осіб з туберкульозом. Зокрема, це безперебійне забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні.

Раніше РБК-України писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2020 році у зв'язку з коронакризою ситуація з туберкульозом погіршилась. Боротьба проти туберкульозу опиняється під загрозою.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я пропонують збільшити тариф на лікування туберкульозу до 33 тисяч гривень.

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