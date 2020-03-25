Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС госуровня

Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Кабинет министров назначил руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Министерство внутренних дел разработало проект о назначении соответствующего руководителя и перевода единой системы Гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

"Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины (Виктора Ляшко, - ред.) руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня", - заявил глава МВД.

Напомним, Кабинет министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине расширил режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Согласно решению правительства, режим ЧС вводится на 30 дней - до 24 апреля. Кроме того, на 30 дней по всей стране продлевается карантин.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины опубликовал проект распоряжения, в котором определен состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.