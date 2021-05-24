Ляшко намерен сменить половину руководства Минздрава

По его словам, после его назначения "много что" изменится в Минздраве.

"В первую очередь 50% руководящего состава", - отметил Ляшко, имея в виду трех из шести заместителей министра.

Он также подчеркнул, что требует сформировать сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

"Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в министерстве также сформируют состав коллегии, которой до этого не было. В коллегию войдут представители Минздрава, "Медзакупок", ведущие специалисты, семейные врачи и другие.