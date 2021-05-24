Ляшко має намір змінити половину керівництва МОЗ

За його словами, після його призначення "багато що" зміниться в МОЗ.

"В першу чергу 50% керівного складу", - зазначив Ляшко, маючи на увазі трьох з шести заступників міністра.

Він також підкреслив, що вимагає сформувати сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп.

"Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що в міністерстві також сформують склад колегії, якої до цього не було. До колегії увійдуть представники МОЗ, "Медзакупівель", провідні фахівці, сімейні лікарі та інші.