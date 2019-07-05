Ляшко: миллиарды надо тратить на пенсии, а не на повторную печать бюллетеней

Решение Шестого апелляционного админсуда о пережеребьевке политических партий – это манипуляции для срыва досрочных парламентских выборов. Об этом заявил лидер Радикальной партии заявил Олег Ляшко, передает пресс-служба политсилы.

Политик отметил, выборы в Верховную раду должны состояться 21 июля и никто не имеет права этому помешать.

"Номинально истцом этого решения является Поплавский, который сбежал со своего округа, а теперь возглавил партию аграрных олигархов, которые хотят дерибанить землю", - заявил Ляшко.

Он отметил, что всякие манипуляции и "заказные" судебные решения, которые срывают избирательный процесс – это попытка украсть у украинцев возможность иметь новую власть. Это преступление перед людьми и перед Конституцией, подчеркнул лидер радикалов.

Политик обратил внимание и на то, что избирательная кампания уже на финальной стадии и на ее повторное проведение деньги опять возьмут из карманов украинцев.

"Уже напечатано 6 миллионов бюллетеней. Многие партии изготовили партийную продукцию, потратили деньги. Кто будет все это оплачивать снова? Из государственного бюджета и снова украинцы будут платить миллиарды из своего кармана? То новые офисы ищут, то бюллетени по третьему кругу печатают за счет украинцев. Некуда девать деньги? Зарплаты и пенсии людям поднимите, восстановите государственный контроль за ценами, тарифы снизьте. А они говорят, что на чернобыльцев, детей войны, на жилье для молодежи денег нет, а чтобы компенсировать повторную печать бюллетеней и расходы партий на выборы – на это у них деньги есть. Это антисоциальная и антинародная политика нынешней власти!", - подчеркнул Ляшко.