Ляшко хочет уволить руководителя здравоохранения Запорожья: причина

По его словам, система здравоохранения способна делать около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это 220-250 прививок за сутки в одном пункте вакцинации.

"К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом", - сообщил он.

За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 тысяч.

"И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы дальше. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье", - отметил министр.