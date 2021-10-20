Ляшко хоче звільнити керівника охорони здоров’я Запоріжжя: причина

За його словами, система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень. В середньому це 220 -250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації.

"На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом", - повідомив він.

За вчорашній день і в Запоріжській області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тисяч.

"І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.