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Ляшко хоче звільнити керівника охорони здоров’я Запоріжжя: причина

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя. Таке рішення він прийняв після робочої поїздки в Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За його словами, система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень. В середньому це 220 -250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації.

"На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом", - повідомив він.

За вчорашній день і в Запоріжській області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тисяч.

"І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Запорізькій області зробили рекордну кількість щеплень після потрапляння регіону в "червону" зону.

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ЗапоріжжяВіктор Ляшко