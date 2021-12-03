Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра в кулуарах.

Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.

Какие регионы сейчас в "красной" зоне

Эту зону охватывают 18 областей и Киев: