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Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в кулуарах.

Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.

Какие регионы сейчас в "красной" зоне

Эту зону охватывают 18 областей и Киев:

  • Херсонскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую,
  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Ровенскую,
  • Житомирскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Киевскую,
  • Луганскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую.

Напомним, в Киевской школе экономики объяснили, почему области не выводят из "красной" зоны, несмотря на стабилизацию показателей.

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Виктор ЛяшкоКарантинКрасная зона карантина