Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра в кулуарах.

Ляшко повідомив, що на наступному тижні буде засідання комісії, де будуть розглядати це питання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.

Які регіони зараз в "червоній" зоні

Цю зону охоплюють 18 областей та Київ: