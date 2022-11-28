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Лякають мобілізацією в Україні. Окупанти запровадили нову заборону у Василівці

Фото: евакуація чоловіків заборонена з 28 листопада на блокпосту у Василівці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти у понеділок, 28 листопада, не випустили чоловіків призовного віку навіть із наявною перепусткою у Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь.

"У всіх чоловіків призовного віку військові Росії вимагали документ, який підтверджує, що він непридатний до військової служби. Тим, хто не зміг надати такий документ, сказали повертатися додому", - пише видання.

При цьому, як зазначають автори, чоловіків окупанти перестали випускати під приводом того, що "в Україні вас одразу відправлять воювати". При цьому росіяни, за словами місцевих, посилалися на закон РФ, згідно з яким нібито в Мелітополі та інших окупованих територіях, в армію йдуть тільки в добровільному порядку.

Нагадаємо, раніше окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

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Запорожская область