Лякають мобілізацією в Україні. Окупанти запровадили нову заборону у Василівці

"У всіх чоловіків призовного віку військові Росії вимагали документ, який підтверджує, що він непридатний до військової служби. Тим, хто не зміг надати такий документ, сказали повертатися додому", - пише видання.

При цьому, як зазначають автори, чоловіків окупанти перестали випускати під приводом того, що "в Україні вас одразу відправлять воювати". При цьому росіяни, за словами місцевих, посилалися на закон РФ, згідно з яким нібито в Мелітополі та інших окупованих територіях, в армію йдуть тільки в добровільному порядку.