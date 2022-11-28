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Пугают мобилизацией в Украине. Оккупанты ввели новый запрет в Васильевке

Фото: эвакуция мужчин запрещена с 28 ноября на блокпосту в Васильевке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в понедельник, 28 ноября, не выпустили мужчин призывного возраста даже с имеющимся пропуском в Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь.

"У всех мужчин призывного возраста военные рф требовали документ, который подтверждает, что он непригоден к воинской службе. Тем, кто не смог предоставить такой документ, сказали возвращаться домой", - пишет издание.

При этом, как указывают авторы, мужчин оккупанты перестали выпускать под предлогом того, что "в Украине вас тут же отправят воевать". При этом россияне, по словам местных, ссылались на закон РФ, согласно которому якобы в Мелитополе и на других оккупированных территориях, в армию идут только в добровольном порядке.

Напомним, ранее оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

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Запорожская область