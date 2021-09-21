"Ляжуть в основу кримінальних справ". Корбан розповів про схеми ухилення від сплати податків мережі "Цитрус"

Бізнесмен Геннадій Корбан оприлюднив факти, які, за його словами, можуть лягти в основу кримінальних справ і судових позовів щодо мережі магазинів електроніки "Цитрус", співвласником якої він став у березні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Корбана в Facebook .

Не про політику. Про Цитрус. Через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють...

"Необхідно продовжити перевірку ТОВ "Цетехно" мінімум на 20 днів. Звернути увагу на заниження по імпорту (в 4-6 разів). Заниження здійснюється через компанію імпортера "Смарт гаджет". Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю", - зазначає Корбан.

Також Корбан стверджує, що група компаній існує на межі правового поля, а саме:

Зокрема, за словами бізнесмена, через ФОПи, пов'язані з дружиною керівника компанії Григорія Топала, виводять щомісяця близько 200 000 доларів .

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Пізніше стало відомо, що юристи Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги в правоохоронні та податкові органи.

Як відомо, сьогодні мережа представлена більш ніж 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.