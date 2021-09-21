"Ляжуть в основу кримінальних справ". Корбан розповів про схеми ухилення від сплати податків мережі "Цитрус"
Бізнесмен Геннадій Корбан оприлюднив факти, які, за його словами, можуть лягти в основу кримінальних справ і судових позовів щодо мережі магазинів електроніки "Цитрус", співвласником якої він став у березні 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Корбана в Facebook.
Зокрема, за словами бізнесмена, через ФОПи, пов'язані з дружиною керівника компанії Григорія Топала, виводять щомісяця близько 200 000 доларів.
Також Корбан стверджує, що група компаній існує на межі правового поля, а саме:
- оптові компанії включені в холдинг на 19,5% у зв'язку з наявністю проблеми ринкових/трансферних цін;
- ряд компаній знаходяться за рамками контуру у зв'язку з проведенням схемних операцій з векселями, факторингу, переуступками;
- значна частина операцій проводиться через численні СПД з метою уникнути оподаткування;
- хронічна збитковість компанії (прогноз - 70-80 млн за 9 міс.);
- глобальне ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів: заниження вартості при імпорті;
- практично повна оптимізація податку на прибуток і ПДВ (шляхом податкового кредиту, сформованого в т.ч. шляхом схемних операцій);
- істотна частина розрахунків з постачальниками та оптовими покупцями через "чорну касу";
- при заниженні при імпорті розрахунки з постачальниками здійснюються повсюдно через платіжних посередників;
- понад 90% з/п виплачується неофіційно;
- наявність "чорних кас" у всіх магазинах і центральному офісі;
- формування "чорних кас" шляхом механізму повернень;
- робота трейд-ін і сервісних центрів практично на 100% через "чорну касу";
- спірне використання торгових марок (наявність судових процесів);
- група компаній управляється фондом, керівництво якого замішано в кримінальних справах (ухилення від оподаткування та ін.), і в т.ч. по ряду осіб є відмова в обслуговуванні банками з причин порушення вимог фінансового моніторингу;
- наявність значної кількості судових процесів і кримінальних справ.
"Необхідно продовжити перевірку ТОВ "Цетехно" мінімум на 20 днів. Звернути увагу на заниження по імпорту (в 4-6 разів). Заниження здійснюється через компанію імпортера "Смарт гаджет". Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю", - зазначає Корбан.
Не про політику. Про Цитрус. Через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють...Posted by Gennady Korban on Tuesday, September 21, 2021
Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.
Пізніше стало відомо, що юристи Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги в правоохоронні та податкові органи.
Як відомо, сьогодні мережа представлена більш ніж 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.