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"Ляжуть в основу кримінальних справ". Корбан розповів про схеми ухилення від сплати податків мережі "Цитрус"

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Дніпро, Вівторок 21 вересня 2021 21:40
"Ляжуть в основу кримінальних справ". Корбан розповів про схеми ухилення від сплати податків мережі "Цитрус" Фото: Геннадій Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Геннадій Корбан оприлюднив факти, які, за його словами, можуть лягти в основу кримінальних справ і судових позовів щодо мережі магазинів електроніки "Цитрус", співвласником якої він став у березні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Корбана в Facebook.

Зокрема, за словами бізнесмена, через ФОПи, пов'язані з дружиною керівника компанії Григорія Топала, виводять щомісяця близько 200 000 доларів.

Також Корбан стверджує, що група компаній існує на межі правового поля, а саме:

  • оптові компанії включені в холдинг на 19,5% у зв'язку з наявністю проблеми ринкових/трансферних цін;
  • ряд компаній знаходяться за рамками контуру у зв'язку з проведенням схемних операцій з векселями, факторингу, переуступками;
  • значна частина операцій проводиться через численні СПД з метою уникнути оподаткування;
  • хронічна збитковість компанії (прогноз - 70-80 млн за 9 міс.);
  • глобальне ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів: заниження вартості при імпорті;
  • практично повна оптимізація податку на прибуток і ПДВ (шляхом податкового кредиту, сформованого в т.ч. шляхом схемних операцій);
  • істотна частина розрахунків з постачальниками та оптовими покупцями через "чорну касу";
  • при заниженні при імпорті розрахунки з постачальниками здійснюються повсюдно через платіжних посередників;
  • понад 90% з/п виплачується неофіційно;
  • наявність "чорних кас" у всіх магазинах і центральному офісі;
  • формування "чорних кас" шляхом механізму повернень;
  • робота трейд-ін і сервісних центрів практично на 100% через "чорну касу";
  • спірне використання торгових марок (наявність судових процесів);
  • група компаній управляється фондом, керівництво якого замішано в кримінальних справах (ухилення від оподаткування та ін.), і в т.ч. по ряду осіб є відмова в обслуговуванні банками з причин порушення вимог фінансового моніторингу;
  • наявність значної кількості судових процесів і кримінальних справ.

"Необхідно продовжити перевірку ТОВ "Цетехно" мінімум на 20 днів. Звернути увагу на заниження по імпорту (в 4-6 разів). Заниження здійснюється через компанію імпортера "Смарт гаджет". Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю", - зазначає Корбан.

Не про політику. Про Цитрус. Через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють...

Posted by Gennady Korban on Tuesday, September 21, 2021

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Пізніше стало відомо, що юристи Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги в правоохоронні та податкові органи.

Як відомо, сьогодні мережа представлена більш ніж 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.

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