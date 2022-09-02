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Во Львовской области запустили новую газовую скважину

Фото: Во Львовской области запустили новую газовую скважину (Getty Imegas)
Автор: Олег Васкив

Во Львовской области начала работу новая высокодебитная скважина. Она будет обеспечивать добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргазвыдобування".

В компании отметили, что соответствующий показатель является высоким для западного региона.

"Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки - 18 дней. Сегодня Карпатский регион является важным направлением стабилизации производства и компенсации потерь, которые мы понесли с начала широкомасштабной войны", - заявил в.и.о генерального директора Александр Романюк.

Он добавил, что "Укргазвыдобування" рассчитывает на рост добычи на истощенных месторождениях и работает над новыми перспективными проектами.

К слову, проектирование и сооружение скважины осуществляла компания Expert Petroleum, которая является партнером "Укргазвыдобування" в рамках РЕС проекта (Сотрудничество на условиях повышения добычи).

Напомним, возле Кипра отрыли крупное месторождение газа.

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