Во Львовской области задержали на взятке полицейского

Задержан оперуполномоченный криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 22 марта задержали во время получения взятки оперуполномоченного криминальной полиции во Львовской области. Об этом информирует пресс-центр СБУ в Facebook.

СБУ задержали оперуполномоченного криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции Львовской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал с местного жителя триста долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество. Сотрудники СБ Украины задержали полицейского на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы неправомерной выгоды", - пишет пресс-центр.

Продолжаются следственные действия.

На Львівщині #СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Співробітники Служби безпеки України під... Опубліковано Служба безпеки України 22 березень 2018 р.

Напомним, в этот же день сотрудники СБУ задержали директора одной из черкасских строительных компаний, который был объявлен в международный розыск за причастность к незаконному присвоению 10 млн гривен из госбюджета Украины.