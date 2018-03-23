Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львовской области задержали на взятке полицейского

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 06:55
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Задержан оперуполномоченный криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 22 марта задержали во время получения взятки оперуполномоченного криминальной полиции во Львовской области. Об этом информирует пресс-центр СБУ в Facebook.

СБУ задержали оперуполномоченного криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции Львовской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал с местного жителя триста долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество. Сотрудники СБ Украины задержали полицейского на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы неправомерной выгоды", - пишет пресс-центр.

Продолжаются следственные действия.

 

На Львівщині #СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Співробітники Служби безпеки України під...

Опубліковано Служба безпеки України 22 березень 2018 р.
 

Напомним, в этот же день сотрудники СБУ задержали директора одной из черкасских строительных компаний, который был объявлен в международный розыск за причастность к незаконному присвоению 10 млн гривен из госбюджета Украины.

Полиция объявила подозрения мужчинам за похищение мемориальной доски из музея Леси Украинки Задержанный с гранатой в киевском метро оказался активистом "Руха новых сил"
Теги: Служба безопасности Украины, полиция, взятка, Задержание
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top