У Львівській області затримали на хабарі поліцейського

Затримано оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) 22 березня затримали під час отримання хабара оперуповноваженого кримінальної поліції у Львівській області. Про це інформує прес-центр СБУ y Facebook.

СБУ затримали оперуповноваженого кримінальної поліції Мостицького районного відділення поліції Львівської області. Відкрито кримінальне провадження по ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя триста доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство. Співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після отримання всієї суми неправомірної вигоди", - пише прес-центр.

Тривають слідчі дії.

На Львівщині #СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Співробітники Служби безпеки України під... Опубліковано Служба безпеки України 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, в цей день співробітники СБУ затримали директора одного з черкаських будівельних компаній, який був оголошений в міжнародний розшук за причетність до незаконного присвоєння 10 млн гривень з держбюджету України.