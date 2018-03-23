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У Львівській області затримали на хабарі поліцейського

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 06:55
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Затримано оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) 22 березня затримали під час отримання хабара оперуповноваженого кримінальної поліції у Львівській області. Про це інформує прес-центр СБУ y Facebook.

СБУ затримали оперуповноваженого кримінальної поліції Мостицького районного відділення поліції Львівської області. Відкрито кримінальне провадження по ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя триста доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство. Співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після отримання всієї суми неправомірної вигоди", - пише прес-центр.

Тривають слідчі дії.

 

На Львівщині #СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Співробітники Служби безпеки України під...

Опубліковано Служба безпеки України 22 березень 2018 р.
 

Нагадаємо, в цей день співробітники СБУ затримали директора одного з черкаських будівельних компаній, який був оголошений в міжнародний розшук за причетність до незаконного присвоєння 10 млн гривень з держбюджету України.

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Теги: Служба безпеки України, полиция, взятка, Задержание
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