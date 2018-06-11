Во Львовской области задержали "минера" ТРЦ

Он предоставил ложное сообщение о заминировании ТРЦ в Пустомытовском районе недалеко от Львова

Правоохранители задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Пустомытовском районе недалеко от Львова. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Львовской области.

“Как установили оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области и Пустомытовского отдела полиции, сообщение о минировании торгово-развлекательного центра, расположенного недалеко от Львова в Пустомытовском районе, 10 июня около 17.20 предоставил 38-летний житель Новояворовска”, - говорится в сообщении.

В частности, по данным правоохранителей, заявитель сообщил в полицию, что владеет информацией о том, что в нескольких магазинах, расположенных в одном из ТРЦ, заложена взрывчатка.

Как отмечается, осмотр длился больше трех часов и на это время работу учреждения было прекращено. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители обследовали помещения ТРЦ и прилегающую территорию, было эвакуировано около 700 работников и 2 тыс. посетителей заведения. Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов в самом центре и на прилегающей территории полицейские не обнаружили.

Открыто уголовное производство по части первой ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове утром в пятницу, 1 июня, поступило очередное сообщение о "наличие взрывчатки" в восьми бизнес-центрах.