У Львівській області затримали "мінера" ТРЦ

Він надав неправдиве повідомлення про замінування ТРЦ в Пустомитівському районі неподалік Львова

Правоохоронці затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування торговельно-розважального центру (ТРЦ) в Пустомитівському районі неподалік Львова. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Львівській області.

“Як встановили оперативники Управління карного розшуку поліції Львівської області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області та Пустомитівського відділу поліції, повідомлення про замінування торговельно-розважального центру, розташованого неподалік Львова у Пустомитівському районі, 10 червня близько 17.20 надав 38-річний мешканець Новояворівська”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними правоохоронців, заявник повідомив у поліцію, що володіє інформацією про те, що в кількох магазинах, розташованих в одному з ТРЦ, закладено вибухівку.

Як зазначається, огляд тривав більше трьох годин і на цей час роботу закладу було припинено. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення ТРЦ та прилеглу територію, було евакуйовано близько 700 працівників та 2 тис. відвідувачів закладу. Ніяких вибухонебезпечних та підозрілих предметів у самому центрі та на прилеглій території поліцейські не виявили.

Відкрито кримінальне провадження за частиною першою ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові вранці в п'ятницю, 1 червня, надійшло чергове повідомлення про "наявність вибухівки" у восьми бізнес-центрах.