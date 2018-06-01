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Інтерв'ю

У Львові четвертий день поспіль "мінують" бізнес-центри

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 12:32
Ілюстративне фото (facebook.com/portal.lviv.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/portal.lviv.ua)

У п'ятницю, 1 червня, знову надійшов дзвінок про "замінування"

У Львові вранці в п'ятницю, 1 червня, надійшло повідомлення про наявність вибухівки у восьми бізнес-центрах. Про це в Facebook повідомляє прес-служба Головного управління Нацполиции в області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про "замінування" трьох бізнес-центрів надійшло о 9:00.

Вибухівку шукають у трьох бізнес-центрах на вул. Наукової, у двох - Промислової, а також на вулиці. Героїв УПА, Хмельницького та Шевченка.

"За вказаними адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших служб. Також правоохоронці вживають необхідних заходів, щоб встановити особу аноніма, який залишив повідомлення про замінування", - йдеться в повідомленні.

 

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування бізнес-центрів За вказаними у повідомленні адресами...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, повідомлення о "замінуванні" бізнес-центрів у Львові надходили 29, 30 і 31 травня.

У Львові знову повідомили про "замінування" кількох бізнес-центрів У Львові знову "мінували" 5 бізнес-центрів
Теги публікації: Львів, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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