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Во Львовской области ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время

Фото: Во Львовской области ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С субботы, 19 марта, во Львовской области ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время. В частности, алкогольные напитки запрещено продавать с 21:00 до 10:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Наша борьба с врагом нуждается в холодном уме и трезвом расчете! Мы в тылу должны обеспечить максимально возможное восстановление экономики, качественно и быстро провести посевную и все весенне-полевые работы, в наших общинах во время военного положения должен быть идеальный правопорядок", - написал он.

Запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, будет действовать до конца периода военного положения.

При этом Козицкий подчеркнул, что главы местных общин, при необходимости, могут усиливать ограничения по продаже алкогольных напитков, а также пива, на своей территории.

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