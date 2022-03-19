З суботи, 19 березня, у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час. Зокрема, алкогольні напої заборонено продавати з 21: 00 до 10: 00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми в тилу повинні забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну і всі весняно-польові роботи, в наших громадах під час воєнного стану повинен бути ідеальний правопорядок", - написав він.
Заборона на продаж алкоголю, в тому числі пива, діятиме до кінця періоду воєнного стану.
При цьому Козицький підкреслив, що голови місцевих громад, при необхідності, можуть посилювати обмеження з продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.
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