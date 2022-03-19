RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час

Фото: у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З суботи, 19 березня, у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час. Зокрема, алкогольні напої заборонено продавати з 21: 00 до 10: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми в тилу повинні забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну і всі весняно-польові роботи, в наших громадах під час воєнного стану повинен бути ідеальний правопорядок", - написав він.

Заборона на продаж алкоголю, в тому числі пива, діятиме до кінця періоду воєнного стану.

При цьому Козицький підкреслив, що голови місцевих громад, при необхідності, можуть посилювати обмеження з продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна Росії проти України