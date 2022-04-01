UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Львовской области при воздушной тревоге произошел выброс газа. Его восприняли за взрыв

Газодобывающая вышка (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что одном из населенных пунктов Львовской области работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов. Жители восприняли его за взрыв ракеты, так как выброс произошел во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА.

Во время сброса смежных газов был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге. С работниками вышки провели профилактическую беседу.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов