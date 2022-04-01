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У Львівській області при повітряній тривозі стався викид газу. Його сприйняли за вибух

Газодобувна вишка (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що одному з населених пунктів Львівської області працівники газодобувної вежі здійснили контрольований викид суміжних газів. Жителі сприйняли його за вибух ракети, оскільки викид стався під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА.

Під час скидання суміжних газів було чути звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу. З працівниками вежі провели профілактичну бесіду.

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Львів