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В Львовской области при воздушной тревоге произошел выброс газа. Его восприняли за взрыв

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Пятница 01 апреля 2022 01:27
В Львовской области при воздушной тревоге произошел выброс газа. Его восприняли за взрыв Газодобывающая вышка (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что одном из населенных пунктов Львовской области работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов. Жители восприняли его за взрыв ракеты, так как выброс произошел во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА.

Во время сброса смежных газов был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге. С работниками вышки провели профилактическую беседу.

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