Во Львовской области ветер сорвал крышу в доме престарелых

Сильный ветер сорвал кровлю в доме для одиноких нетрудоспособных людей в селе Новоселище во Львовской области. В доме находилось 40 пенсионеров и 6 человек обслуживающего персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Львовский портал ".

"По предварительным данным, ветром сорвало около 20 м2 шифера над помещением столовой. В результате инцидента никто не пострадал", - пишет издание.

При этом отмечается, что в доме для одиноких нетрудоспособных граждан в Новоселище находятся 40 человек и шесть человек обслуживающего персонала.

Дом для одиноких нетрудоспособных людей в Новоселище открыли еще в 2004 году. Его обустроили в помещении местной больницы, где, как говорили чиновники, произвели капитальный ремонт.