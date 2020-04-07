Во Львовской области установят 14 постов на границах въезда и выезда

На заседании Львовской областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ситуацию с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

В частности, будет организовано 14 стационарных постов на границах въезда/выезда в 5 областей. На них будет организован мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры.

Вместе с тем, решением комиссии ТЭБ и ЧС жителям Львовской области запрещено с 6.04.2020 находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2-х человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых принимает участие более 10-ти человек и тому подобное.

Напомним, Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, запретить работу всех рынков в Украине без исключений в случае систематических нарушений условий карантина.

Добавим, в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на заболевание коронавирусом в Украине. Тестирование будет внедряться в несколько этапов. Также планируется запуск работы мобильных лабораторий.