Во Львовской области умер восьмой пациент с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Скончался 66-летний мужчина, он болел сахарным диабетом

Во Львовской области подтвердили восьмой летальный случай от коронавируса. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что умер 66-летний мужчина, который находился в реанимационном отделении областной больнице. Кроме коронавируса мужчина болел сахарным диабетом.

"Во Львовской области - восьмая смерть от COVID-19. Мужчина 66-ти лет из Яворивского района Львовской области. Умер в реанимации областной инфекционной больницы. Болел сахарным диабетом", - сообщили в штабе.

Напомним, утром сообщалось, что во Львове умерла 52-летняя женщина, которая стала седьмой жертвой коронавируса в области. У нее была двухсторонняя пневмония.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали восемь новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране скончались 116 пациентов с COVID-19.

Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.