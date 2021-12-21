Во Львовской области из-за снегопада на трассе застрял автобус с пассажирами

Информация на линию спасателей поступила в 03:02. Им сообщили, что в селе Грушев Яворивского района из-за снегопада на автодороге "Львов-Грушев" застрял автобус международного сообщения "Киев-Зеленая-Гура". В транспорте находились 13 пассажиров.

К месту вызова выехали спасатели 54-го государственного пожарно-спасательного поста. Они отбуксировали автобус, после чего он продолжил движение по запланированному маршруту.