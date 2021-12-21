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На Львівщині через снігопад на трасі застряг автобус з пасажирами

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 21 грудня, у Львівській області на дорозі застряг рейсовий автобус із пасажирами. Через складні погодні умови транспорт не зміг виїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Telegram.

Інформація на лінію рятувальників надійшла о 03:02. Їм повідомили, що в селі Грушів Яворівського району через снігопад на автодорозі "Львів-Грушів" застряг автобус міжнародного сполучення "Київ-Зелена-Гура". У транспорті було 13 пасажирів.

До місця виклику виїхали рятувальники 54-го державного пожежно-рятувального посту. Вони відбуксували автобус, після чого він продовжив рух запланованим маршрутом.

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду в Україні. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

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Снігопад