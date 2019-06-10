Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу

Около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Указано, что шахтеры перекрыли также дорогу близ села Воля-Высоцкая. Основное требование протестующих - выплатить задолженность зарплат за март, апрель и май.

Сообщается, что каждые 15 минут пикетчики пропускают несколько машин.

"Мы требуем, чтобы нам выплатили задолженность по зарплате. Нам нужно кормить семью. О шахтерах забыли, но мы о себе напоминаем", - рассказал шахтер Игорь Чулков.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами. Отмечалось, что бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги планировалось направлять на модернизацию угледобывающих предприятий.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области, где во время обвала погибли два горняка, объявил, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения проблем угольной отрасли.

Так, заседание СНБО состоялось 31 мая 2019 года.