Во Львовской области сегодня обнаружили почти 250 заведений-нарушителей карантина

Во Львовской области с начала действия карантина выходного дня правоохранители обнаружили почти 250 заведений, которые нарушали установленные правительством ограничения. На нарушителей составили более полусотни административных протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По состоянию на 18:00 рейдовые группы полиции заставили закрыться 248 магазинов, кафе и ресторанов, которые работали, несмотря на карантин выходного дня. А на граждан и руководителей учреждений, которые отказывались выполнять ограничения, полиция составила 54 админпротокола.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - рассказали в полиции.

Соблюдение карантинных ограничений в Львовской области контролирует 112 рейдовых групп.

Напомним, городской совет Львова объявила субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы попытаться обойти карантин выходного дня. Власти города отказались выполнять предусмотренные правительством ограничения.

Однако в Минздраве пояснили, что такое решение властей Львова не поможет избежать введения карантина выходного дня в городе.

Добавим, вводить карантин выходного дня отказались еще в нескольких городах Украины. Ознакомиться с перечнем городов-нарушителей вы можете в материале РБК-Украина.