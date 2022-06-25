UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По Львовской области россияне ударили четырьмя ракетами: есть пострадавшие

Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Мария Кучерявец

Под утро 25 июня Львовская область подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет с Черного моря, две из которых удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голоса Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Около 04: 00 часов утра были нанесены ракетные удары с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет - четыре попадания, две ракеты были сбиты", - рассказал Козицкий.

По его словам, попадание было в военный объект на территории Яворивского района.

"В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Они госпитализированы. Пожар локализовали", - добавил Козицкий.

Массированные ракетные удары

Напомним, сегодня утром Россия массово обстреливала Украину ракетами, в Частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьракетный удар