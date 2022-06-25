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По Львівській області росіяни вдарили чотирма ракетами: є постраждалі

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Львівська область, Субота 25 червня 2022 09:13
По Львівській області росіяни вдарили чотирма ракетами: є постраждалі Фото: голова Львівської ОВА Максим Козицький (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Марія Кучерявець

Під ранок 25 червня Львівська область піддалася ракетним атакам. Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голосу Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Близько 04:00 години ранку було завдано ракетних ударів з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет - чотири потрапляння, дві ракети було збито", - розповів Козицький.

За його словами, влучання було у військовий об'єкт на території Яворівського району.

"Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один середньої важкості, троє легких. Їх госпіталізовано. Пожежу локалізували", - додав Козицький.

Масовані ракетні удари

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія масово обстрілювала Україну ракетами, Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Львівська область ракетный удар
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