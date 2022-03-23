Во Львовской области разоблачили схему по подделке документов для незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили во Львовской области схему по фальсификации документов для пересечения границы. К ней были причастны двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" были выявлены трое жителей Черниговской области и житель Харьковской области с поддельными документами.
Фальсифицированные документы мужчинам передал 30-летний житель Волыни, а к их изготовлению причастен 21-летний львовянин.
За подделку каждый из мужчин заплатил по 4 тысячи долларов.
У мошенников во время обысков обнаружили бланки документов, оргтехнику, с помощью которой они их изготавливали, денежные средства, а также другие вещественные доказательства.
Напомним, в Славянске полицейские задержали двух мужчин, которые снимали технику украинских военных и передавали эту информацию российским оккупантам.
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