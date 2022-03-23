У Львівській області викрили схему з підробки документів для незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили у Львівській області схему з фальсифікації документів для перетину кордону. До неї були причетні двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Краковець-Корчова" були виявлені троє жителів Чернігівської області та мешканець Харківської області з підробленими документами.
Фальсифіковані документи чоловікам передав 30-річний житель Волині, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин.
За підробку кожен з чоловіків заплатив по 4 тисячі доларів.
У шахраїв під час обшуків виявили бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, грошові кошти, а також інші речові докази.
Нагадаємо, у Слов'янську поліцейські затримали двох чоловіків, що знімали техніку українських військових та передавали цю інформацію російським окупантам.
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