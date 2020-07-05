ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь сел

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 15:20
Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь сел
Фото: паводки в Украине (flickr.com)

Подъем уровня воды ожидается в реке Скрвяж

Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь рек. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвьяж возле села Лука Самборского района.

При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Напомним, во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Кроме того, на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины наводнениепрорывЛьвовская областьПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь