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У Львівській області через прорив дамби може затопити сім сіл

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 15:20
У Львівській області через прорив дамби може затопити сім сіл
Фото: паводки в Україні (flickr.com)

Підйом рівня води очікується в річці Скрвяж

У Львівській області через прорив дамби може затопити сім річок. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні у другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв'яж біля села Лука Самбірського району.

При цьому існує загроза прориву дамби і підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.

Крім того, на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України повіньпрорывЛьвовская областьПогода
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